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توفيق عكاشة: عدم عودة أمين عام النواب السابق لمنصبه يكتب نهاية الحكومة

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توفيق عكاشة: عدم عودة أمين عام النواب السابق لمنصبه يكتب نهاية الحكومة توفيق عكاشة: عدم عودة أمين عام النواب السابق لمنصبه يكتب نهاية الحكومة
قال توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، إن إصدار مجلس الوزراء قراراً بإعتماد المستشار أحمد سعد أميناً عاماً لمجلس النواب، خلفاً للواء خالد الصدر، بالمخالفة لإرادة النواب، هو بمثابة نهاية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأكملها عدا الوزراء الذين نص الدستور بأن اختيارهم يكون لرئيس الجمهورية، وهم وزارات الدفاع والعدل والخارجية، لافتاً إلى أن وزير الداخلية أيضا منظور فى أمره.

وحول التعامل مع المستشار أحمد سعد، أكد عكاشة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، على أن النواب يحترمون الدستور والقانون، موضحاً أنه فور اختيار رئيس مجلس النواب والوكيلين، سنشكر الأمين العام لمجلس النواب الذى تم تعينه أمس المستشار أحمد سعد ليعود إلى منصبه السابق، وسنقوم بتغيير بطاقة الوصف الخاصة بمنصب الأمين العام ليكون حاصلا ًعلى مؤهل عالى.

واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن مصرون على الحق، والحق أحق أن يتبع وهذه سلطة تشريعية، ولا سلطان لأحد عليها".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- توفيق عكاشة يهاجم الحكومة..ويتوعد بمليونية لمواجهة ما وصفه بـ"تغول السلطة التنفيذية على التشريعية"..ويحذر رئيس الوزراء: استعد انت وحكومتك للرحيل..ويصف سعيه لرئاسة البرلمان بتولى سيدنا يوسف خزائن مصر
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مصر 365

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