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وزيرة الهجرة: 4000 طفل قاصر من المنيا هاجروا لإيطاليا بضغط من أسرهم

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وزيرة الهجرة: 4000 طفل قاصر من المنيا هاجروا لإيطاليا بضغط من أسرهم وزيرة الهجرة: 4000 طفل قاصر من المنيا هاجروا لإيطاليا بضغط من أسرهم
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن دولة إيطاليا بها ما يقرب من 4 آلاف قاصر من محافظة المنيا، هاجروا إليها بشكل غير شرعى بضغط من أسرهم، وقالت " رأيت بعينى هؤلاء يبكون رغبة فى العودة لكن أسرهم تمنعهم تحت ضغط المال".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال زيارتها لمحافظة المنيا اليوم، أن محافظة المنيا تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية تصديرا للأطفال القصر ما هم دون سن 18، فيما تحتل الشرقية والغربية المركز الأول في تصدير ما هم فوق سن 18 سنة إلي الخارج.

كان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم، اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا لمناقشة مخاطر الهجرة للخارج بطريقة غير شرعية، بحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة، وإدارة الأمومة والطفولة، وإدارة شئون المرأة بالمحافظة، ومركز إعلام المنيا، وممثلين عن بيت العائلة المصرية، وعدد من الجمعيات الأهلية المعنية بالقضية.


>- وزيرة الهجرة تبحث مخاطر السفر غير الشرعى بالمنيا

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