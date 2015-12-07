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مصرع عامل مصرى وإصابة آخر اختناقا بالغاز فى الكرك بالأردن

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مصرع عامل مصرى وإصابة آخر اختناقا بالغاز فى الكرك بالأردن مصرع عامل مصرى وإصابة آخر اختناقا بالغاز فى الكرك بالأردن
توفى عامل مصرى يدعى (وائل ..ر) من محافظة الدقهلية وأصيب عامل ثان يدعى (السيد .ع) من الشرقية ؛ إثر استنشاقهما غازا منبعثا عن مدفأة حطب أثناء تواجدهما داخل منزليهما فى محافظة الكرك صباح اليوم الاثنين.

وأفادت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائى فى المديرية العامة للدفاع المدنى الأردنية - فى بيان لها اليوم- بأن فرق الإسعاف والإنقاذ فى مديرية دفاع مدنى الكرك تعاملت صباح اليوم مع الحادث ، حيث قامت بإخلاء المتوفى وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومى .. واصفة حالة المصاب العامة بالمتوسطة.

جدير بالذكر أن المملكة تتعرض لكتلة هوائية جافة وشديدة البرودة بلغت ذروتها خلال اليومين الماضيين ، وبدأت بالتراجع عن عمان والمدن الأردنية الرئيسية بدءا من الليلة الماضية.

وأفاد (موقع طقس العرب) اليوم بأن التوقعات تشير إلى ليال باردة بشكل لافت خلال بقية أيام هذا الأسبوع بحيث تكون الصغرى فجرا فى عمان والمدن الأردنية قريبة من الصفر المئوى وتتراوح الكبرى ما بين 2 - 4 درجات مئوية ، فى حين تكون دون الصفر بقليل فى أجزاء من البادية والسهول الشرقية.

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