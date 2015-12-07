رئيس الجامعة الأمريكية: السلام بين إسرائيل وفلسطين لم يتحقق بسبب أمريكا

قالت الدكتورة ليزا اندرسون رئيس الجامعة الأمريكية والعميد السابق لكلية الشئون العامة بجامعة كولومبيا، إن المصالحة الفلسطينية الإسرائيلية فشلت رغم تدخل العديد من الوسطاء بسبب واحد فقط هو أن الجميع يعتقد أن المصالحة بين الطرفين فى مصلحة أمريكا فقط.

وأضافت اندرسون خلال محاضرتها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، اليوم الأثنين، أن أخر جلسة للمصالحة عقدت بمدريد فشلت أيضا لأن الناس جميعا يعتقد ون أن أمريكا هى المستفيد لذلك تفشل كل محاولات السلام"،مضيفا أنه على الولايات المتحدة الإمريكية الإبتعاد عن دور الوسيط ليعم السلام وتتم المصالحة بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى.

وأشارت رئيسة الجامعة الأمريكية ، إلى أن الرئيس الأمريكى أوباما قد ألقى خطابان هنا فى جامعة القاهرة، وتعهد بعدد من الإصلاحات ومن بينها غلق معتقل جوانتناموا، لكنه لم يصدق فى وعده والدليل القاطع ان جوانتيناموا مازال مفتوح ويستقبل يوميا المزيد من المعتقلين وتحدث به العديد من حفلات التعذيب.

وأكدت اندرسون، أن بداية أوباما فى الرئاسة الأمريكية شهدت أزمة اقتصادية كبيرة، لكنه استطاع السيطرة على هذه الأزمة وتخطيها، مؤكدة أن أحداث 11 سبتمبر حولت السياسة الأمريكية نحو مزيد من تعزيز الحرب على الأرهاب فى الشرق الأوسط .