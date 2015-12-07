رصف 3 طرق جديدة بتكلفة مليون و600 ألف بأسيوط

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، عن البدء في رصف بعض طرق المركز التي لم تشهد رصف منذ أكثر من 15 عامًا، ويأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين جودة الطرق ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات البنية الأساسية.

وقال المهندس أحمد شوقى محبوب، رئيس مركز ومدينة منفلوط في تصريحات خاصة له اليوم الاثنين، إن خطة الرصف تشمل 3 شوارع رئيسية بداية من طريق أبو منديل وشارع الجيش وشارع العشرين وصولا لميدان القلعة بطول 3 كيلومترات، وذلك بتكلفة تصل لمليون و600 ألف جنيه الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2015/ 2016 بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف محبوب أنه يتم خلال هذه الأيام صيانة وإصلاح وغسيل الكشافات بجميع الطرق وخاصة الطريق السريع بالمحاور الرئيسية ومداخل المدينة وتنظيفها وتغيير المكسور، كما تتم معاينة بعض المشاريع مثل المخابز ومحال البيع وعمل تقييم الأثر البيئى لها ومعاينة عدة مشروعات داخل المركز، فضلا عن المرور اليومى والمستمر على شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة.