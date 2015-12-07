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تأجيل محاكمة 12 متهما بقضية "ثأر أوسيم" لجلسة 24 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 12 متهما بقضية "ثأر أوسيم" لجلسة 24 ديسمبر تأجيل محاكمة 12 متهما بقضية "ثأر أوسيم" لجلسة 24 ديسمبر
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة"، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، تأجيل محاكمة 12 متهما، بقضية قتل وتجمهر تحمل رقم 14494 لسنة 2015 جنايات أوسيم، لجلسة 24 ديسمبر مع استمرار حبس المتهمين، واستدعاء الشاهدين الأول والثالث، والطبيب الشرعى.

وأورد أمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 12 متهماً اشتركوا فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحازوا أسلحة نارية بحسب أمر الإحالة، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه “يحيى عبد المنعم” ، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود “خصومة ثأرية بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

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مصر 365