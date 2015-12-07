مشاجرة بالأسلحة النارية فى الجامعة الكندية بسبب معاكسة طالبة.. والنيابة تحقق

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم، داخل حرم الجامعة الكندية فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة بسبب معاكسة طالبة، مما أسفر عن إصابة افراد أمن وطلاب بالجامعة.

بدات تفاصيل الواقعة، عندما اتصلت طالبة بخطيبها، أخبرته بتعرضها للمعاكسة داخل الجامعة، مما دفع خطيبها لإحضار أصدقائه، وتوجهوا إلى الجامعة بالأسلحة النارية والشوم، ووقعت مشاجرة داخل الحرم الجامعى، بين خطيب الطالبة وطلاب بالجامعة، أسفرت عن إصابة بعض الطلبة وأمن الجامعة.

من جانبه، باشر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع 4 طلاب من أطراف المشاجرة، والتى أسفرت عن إصابة أفراد أمن وطلاب.

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