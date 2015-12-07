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مباحث مارينا تضبط عاطل هارب من السجن 5 سنوات فى قضية سلاح

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مباحث مارينا تضبط عاطل هارب من السجن 5 سنوات فى قضية سلاح مباحث مارينا تضبط عاطل هارب من السجن 5 سنوات فى قضية سلاح

>تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مارينا العلمين والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمني على قرى الساحل الشمالي، من ضبط عاطل من محافظة السويس، هارب من تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا اليوم الاثنين، بضبط " عبد المنعم ع أ د" – 58 سنة، عاطل مقيم بحي الجناين في السويس- المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5906/2013 جنايات سلاح، قسم العاشر من رمضان، حصر رقم 121/2015 حيازة سلاح والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بجلسة 22 يناير الماضي.

جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة العامة.

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