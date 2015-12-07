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«البحوث الفلكية»الشتاء يبدأ في صباح ٢٢ ديسمبر القادم

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«البحوث الفلكية»الشتاء يبدأ في صباح ٢٢ ديسمبر القادم «البحوث الفلكية»الشتاء يبدأ في صباح ٢٢ ديسمبر القادم

أرشيفية

استبق فصل الشتاء موعده الفلكي والجغرافي، بأسبوعين ببداية مناخية، تشير إلى أنه ربما يكون قارسا هذا العام، وطبقا للحسابات الفلكية التي أجراها العلماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، فإن الشتاء سيبدأ الثلاثاء ٢٢ ديسمبر في الساعة السادسة و٤٩ دقيقة صباحا.

وقال الدكتور أبوالعلا أمين، رئيس المعهد البحوث الفلكية، إن عدد أيام فصل الشتاء ستبلغ 88 يوما و23 ساعة و42 دقيقة، مسجلا بذلك أقصر فصول العام،-حسب ما ذكرت «وكالة انباء الشرق الاوسط»

وأضاف رئيس المعهد البحوث الفلكية أنه في ٢٢ ديسمبر سيحدث الانقلاب الشتوي، حيث ستسقط أشعة الشمس متعامدة تقريبا على مدار الجدي، وفيه تكون الأشعة شديدة الميل على الأرض في الدول الواقعة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن بينها ،

لافتا الدكتور أبو العلا  إلى أن الشتاء يتميز بقصر ساعات النهار عن ساعات الليل، وانخفاض درجة الحرارة، واستمرار الليل فوق الدائرة القطبية الشمالية ٢٤ ساعة لمدة ٦ أشهر.

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