ضبط المتهمين بقتل رجل أعمال بمنطقة منشأة القناطر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين بإطلاق النار على رجل أعمال بمنطقة المنصورية، التابعة لمركز منشأة القناطر، مما أسفر عن مقتله.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد شلبى نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد بهاء سالم مفتش فرقة شمال أكتوبر، و المقدم محمد عبد الواحد رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، أن مرتكبى الواقعة شقيق زوجته ويدعى مسعود.م 50 سنة مسجل خطر ونجله عطية 19 سنة، بسبب وجود خلافات عائلية مع المجنى عليه.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليه سبق اتهامه فى عدة قضايا، وشارك فى أحداث حرق مركز شرطة كرداسة، وحصل على حكم بالبرأة، وتربطه خلافات مالية مع عدد من الأشخاص.

وتوصلت التحريات، أن المتهمين أطلقوا الرصاص عليه النار، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء مجدى عبدالعال مدير مباحث الجيزة، إخطارا من قسم شرطة منشأة القناطر مفاده مقتل شخص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يدعى "عطية ع"، رجل أعمال، مصاب بطلقات نارية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر برقم 5806 لسنة 2015 إداري منشأة القناطر، وبالعرض على النيابة أمرت بسرعة القبض على الجناة.

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