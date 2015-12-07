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انتهاء محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز فى قضية "اقتحام أمن الدولة"

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انتهاء محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز فى قضية "اقتحام أمن الدولة" انتهاء محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز فى قضية "اقتحام أمن الدولة"
انتهى مجلس تأديب القضاة، اليوم الاثنين، من نظر محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة الأسبق، على خلفية إحالته للصلاحية، لاتهامه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل، إبان ثورة يناير، ولم يعلن القرار حتى الآن.

وقررت محكمة استئناف القاهرة فى السابق، وقف المستشار زكريا عبد العزيز، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته فى إجازة حتمية لحين الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وتضمن ملف القضية تقريرًا أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، التى ظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء حركة 6 أبريل أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة.

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مصر 365

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