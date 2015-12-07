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وصول إسماعيل الإسكندرانى نيابة أمن الدولة للتحقيق فى انضمامه للإخوان

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وصول إسماعيل الإسكندرانى نيابة أمن الدولة للتحقيق فى انضمامه للإخوان وصول إسماعيل الإسكندرانى نيابة أمن الدولة للتحقيق فى انضمامه للإخوان
وصل منذ قليل الصحفى إسماعيل الإسكندرانى إلى محكمة التجمع الخامس، للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

كما حضر المحامى خالد على، ومجموعة من الحقوقيين إلى مقر النيابة لحضور جلسة التحقيق معه والدفاع عنه، ويشار إلى أن إسماعيل الإسكندرانى، تم إلقاء القبض عليه، أول الأسبوع فى مطار الغردقة عقب عودته إلى بعد عودته من الخارج.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم تفريغ محتوى اللاب توب الخاص به، فى حضور المحامين وفى حضوره أيضًا عقب نقله من الحجز إلى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع.

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مصر 365

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