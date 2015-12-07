«باص الفريج» ينقل أكثر من 50 ألف راكب منذ تدشينه في يوليو

نقلت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عبر خدمة حافلات (باص الفريج)، التي أطلقتها أواخر يوليو من العام الجاري، أكثر من (50) ألف راكب، وقد شهدت هذه الخدمة اقبالا متزايدا من قبل الركاب، التي تطلقها الهيئة للمرة الأولى، حيث لوحظ ازدياد عدد الركاب خلال فترة التشغيل ليرتفع متوسط عددهم من (428) راكبا إلى (765) راكبا يوميا بعد مرور ثلاثة أشهر لتبلغ نسبة الزيادة (79%).

وقد أطلقت مؤسسة المواصلات العامة على "باص الفريج" اسم (J01) وهي عبارة عن خط جديد للحافلات يقتصر سيره داخل الفرجان والأحياء السكنية ويهدف إلى تقديم خدمة التنقّل للعائلات وكبار السن وذوي الإعاقة وربّات البيوت ونقلهم من مناطق سكناهم إلى أماكن مختلفة مثل العديد من المحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمدارس والأماكن الترفيهية وبعض الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، التي تقدّم خدمات مختلفة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع وغيرها من الأماكن، التي تشكل أهمية في حياة السكان ومصالحهم اليومية. وينطلق هذا الخط من منطقة دائرة قرية الجميرا (Jumeirah Village Circle) إلى البرشاء (1) و(2) و(3) وبالقرب من مول الإمارات. ويبلغ طول الخط (12,20) كيلو مترا ويخدم (23) ألف نسمة تقريبا من سكان هذه الفرجان الثلاثة التابعة لمنطقة البرشاء.

وأكد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن الهيئة تسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة إلى إسعاد هذه الفئة من الناس وذلك من خلال توفير وسائل نقل جماعي آمنة وممتعة ومريحة وتشكل فرصة لهم للتعرف على أناس آخرين وتبادل الأحاديث والمعلومات وتقوية أواصر المحبة والتعاون بينهم.

وأوضح شاكري بأن هذه المبادرة جاءت بعد قيام المؤسسة بتنفيذ دراسات ميدانية موسعة شملت العديد من المناطق في إمارة دبي ومدى حجم طلب سكان الفرجان والأحياء السكنية لخدمة الحافلات العامة، التي تمتاز بالسلامة والراحة والأمان.

وقال: "سيتحرك (باص الفريج) بشكل دائري ويمكن أن يغيّر خط سيره إذا اقتضت الحاجة لذلك مثل توصيل وإنزال ذوي الإعاقة وكبار السن. كما أن خط سير هذه الحافلة سيرتبط بمحطات المترو أو مواقف الحافلات العامة في دبي. ويتم تسديد تعرفة هذه الحافلة عن طريق بطاقة نول كما هو الأمر في خطوط سير الحافلات العامة الأخرى في الإمارة، وبإمكان الركاب استخدام التصاريح الشهرية لبطاقة نول في تسديد التعرفة المطلوبة."

وأضاف شاكري: "ستكون الحافلات المخصصة لخدمة (باص الفريج) من النوع، الذي يتّسع من (12 – 17) راكبا، وقد خصّصنا مواقف على طول سير الخط، إلا أن السائق يمكن أن يتوقف في أي مكان حسب طلب الركاب على أن يراعي السائق أن يكون وقوفه آمنا ولا يعرض حياة الركاب ولا حياة مستخدمي آخرين إلى الخطر أو التسبب بحوادث."

وقال أيضا: "سوف يمر (باص الفريج) من خلال منطقة البرشاء (1) بسلسلة من الأماكن الخدمية والترفيهية والسياحية منها مول الإمارات، متاجر، سلسلة من الفنادق فئة 3-4-5 نجوم، شقق فندقية، سلسة مطاعم، والمدارس والمباني السكنية، وذلك من خلال منطقتي البرشاء (2) و(3) بعدد من الفلل السكنية، التي يقطنها على الأغلب مواطنين إماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون ويجري في الوقت الحالي تطويرها من خلال تنفيذ مشاريع متعددة تضم مدارس ومستشفيات ومحلات تجارية وغيرها.

الجدير بالذكر أن منطقة البرشاء يمر من خلالها عدد من خطوط الحافلات العامة منها الخط (84)، (93)، (F29)، (F30) و(F33) ما يجعل خط (باص الفريج) إضافة ذات قيمة عالية للركاب لممارسة متعة التنقّل على متن الحافلات العامة ومترو دبي بأمان وسهولة.

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