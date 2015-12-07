‏محافظ الشرقية‬ يوقف أعمال مباني مخالفة على أرض زراعية: «لأمتى هفضل أشتغل لوحدي»

قررالدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إقالة مدير الجمعية الزراعية ومسئول حماية الأراضي بالوحدة المحلية لبيشة قايد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ومجازاة رئيس الوحدة المحلية بخصم 3 أيام من راتبه وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة للإهمال و التقصير في العمل ولتغاضيهم عن قيام أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية مما تسبب في إهدار الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة، اليوم، للوحدة المحلية ببيشة قايد، حيث تمكن المحافظ من ضبط عدد من مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وعلى الفور قرر إيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء.

وكلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإزالة المباني المخالفة وتسويتها بالأرض على نفقة المخالف وإعادتها أرضاً زراعية مرة أخرى.

ووصف المحافظ جريمة التعدي بالبناء على الأرض الزراعية بالكارثة لما تمثله من تهديد الأمن الغذائي و القومي للمصريين .

> كما قام المحافظ بالإتصال هاتفياً بوكيل وزارة الزراعة لسرعة إجراء حركة تغييرات واسعة لمديري الجمعيات الزراعية ومسئولي حماية الأراضي على مستوى المحافظة للحد من التعدي على الأرض الزراعية ..

وقال المحافظ : “لحد أمتى هفضل أشتغل لوحدي ” ولم يغادر المحافظ المكان إلا بعد أن جاءت المعدات اللازمة لإزالة المبنى المخالف وتسويته بالأرض .