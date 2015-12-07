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التايمز: "داعش" يطلق تطبيقا ذكيا لبث دعاياه المتطرفة وتجنيد الشباب

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التايمز: "داعش" يطلق تطبيقا ذكيا لبث دعاياه المتطرفة وتجنيد الشباب التايمز: "داعش" يطلق تطبيقا ذكيا لبث دعاياه المتطرفة وتجنيد الشباب
ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن تنظيم داعش أصدر تطبيقا للهواتف الذكية لنشر دعاياه المتطرفة ويحمل رسائل حول الحياة داخل التنظيم، الذى يصور نفسه باعتباره دولة الخلافة.

وأوضحت الصحيفة، أن التطبيق يبث مزاعم أيضا بهجمات إرهابية ناجحة حول العالم، ويحمل الفيديوهات الخاصة بقطع رأس ضحايا التنظيم الإرهابى، بالإضافة إلى خطب قادته.

وطالما استخدم تنظيم داعش وسائل الإعلام الإجتماعية والشبكة المظلمة على الإنترنت وغرف الدردشة لنشر الدعاية الخاصة به وتجنيد الشباب. وواصل جناحه الرقمى نشر أشرطة الفيديو عالية الوضوح والنشرات الرقمية فى محاولة لجذب المؤيدين نحو التطرف والقتال فى صفوفه.

وتم العثور على التطبيق الخاص بداعش من خلال مجموعة من القراصنة الناشطين المناهضين للإرهاب تسمى "Ghost Security Group"، التى تسعى لمكافحة نشاط التنظيم الإرهابى على الإنترنت وتقديم المعلومات الاستخباراتية حول عمليات العناصر المتطرفة، للأجهزة الأمنية.

وقال مايكل سميث، المدير التنفيذى للعمليات بشركة كرونوس للأمن الإلكترونى، الذى يعمل كحلقة وصل بين مجموعة القرصنة GSG والأجهزة الأمنية الأمريكية: "عندما تفكر فى مقدار المحتوى الذى جمعه داعش خلال العام ونصف العام الماضى، فمن المعقول أن تعتقد أنه قادرا على تطوير تكنولوجيا خاصة به للسيطرة على ما يريد بثه".

وأشار سميث إلى استخدام التنظيم الإرهابى قناة تبث على تيليجرام، وهى خدمة للرسائل المشفرة تستخدم على نطاق واسع بين الإرهابيين، لتنبيه أنصاره بشأن توافر التطبيق الجديد. وأضاف أنه يتاح تحميل التطبيق عبر الإنترنت المفتوحة.

- إسبانيا قلقة من استخدام داعش لبرنامج تيليجرام بدلا من واتس آب
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