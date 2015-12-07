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لعبة في الجول – روبرتو كارلوس يكشف لـ في الجول: عن أجمل هدفين سجلتهما في حياتي

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لعبة في الجول – روبرتو كارلوس يكشف لـ في الجول: عن أجمل هدفين سجلتهما في حياتي لعبة في الجول – روبرتو كارلوس يكشف لـ في الجول: عن أجمل هدفين سجلتهما في حياتي

في الإمارات كان روبرتو كارلوس حاضرا. وFilGoal.com لم يفوت الفرصة لمقابلة ربما الظهير الأيسر الأفضل في تاريخ كرة القدم.

نجم ريال مدريد وأيقونة الكرة البرازيلية كان حاضرا مع قدامى ريال مدريد لخوض مباراة خيرية مع بني ياس في العيد القومي للإمارات ولإحياء ذكرى تأسيس النادي الشهير.

طلب FilGoal.com من بطل العالم أن يشارك في اللعبة، ويجيب على سؤال عن أجمل هدف سجله في حياته.

إجابة كارلوس كانت متوقعة. فاختار هدفه في مباراة فرنسا، والذي ظهر كأن البرازيلي الأعسر يتلاعب بقواعد الطبيعة.

لهذا طلب FilGoal.com من كارلوس اختيار أجمل مباراة لعبها في حياته وسجل فيها.. وكانت إجابته استثنائية.

شاهد الفيديو عن هدف دك برشلونة وحوار قصير مع الاسطورة روبرتو كارلوس:

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