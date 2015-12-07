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مفاجأة..المشروبات والحلوى الدايت تسبب تآكل و تسوس الأسنان

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مفاجأة..المشروبات والحلوى الدايت تسبب تآكل و تسوس الأسنان مفاجأة..المشروبات والحلوى الدايت تسبب تآكل و تسوس الأسنان
إذا كنت تعتقد أن تناولك شراب الدايت الخالى من السكر والحلوى الخالية من السكر، قد يساعدك على حماية أسنانك من التسوس، فأنت على خطأ وتم خداعك بما يؤثر على سلامتك وسلامة أسنانك.

ووفقا للموقع الإلكترونى tech insider الأمريكى، ثبت أن تناول الصودا أو الحلوى الخالية من السكر يتسبب فى تآكل الأسنان، وفى تقرير جديد لمؤسسة الأسنان الأسترالية قام بتحليل عدة دراسات أثبتت أن المشروبات الخالية من السكر والحلوى تسبب تآكل الأسنان.

حسبما جاء بالتقرير أن المشكلة فى هذه المشروبات والوجبات الحمضية الخفيفة، ينتج عنها تآكل بمينا الأسنان، وفقدان هذه المينا يتطلب الحشو حتى الجذور، مشيرا إلى أن المكونات تشمل حامض الفوسفوريك وسترات الصوديوم وحمض الماليك وحمض الفيوماريك والستريك، التى تتسبب فى تآكل الأسنان وتلفها.

وأشار التقرير إلى أن المستهلكين ينظرون للمشروبات الخالية من السكرعلى أنها بديل للمشروبات الغازية التقليدية، على الرغم من أنها تحتوى على السكر,ولكنها تحتوى على بعض المواد التى ثؤثر على مينا الأسنان.
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