ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بالوراق

ضبطت مباحث الجيزة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بمسكنه فى الوراق، وعثر بحوزته على أقراص مخدرة وأدوات تستخدم فى تصنيع الأسلحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد بتصنيع "محمود.د" عاطل للأسلحة النارية داخل مسكنه، وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة مسكنه والقبض عليه، وضبط بحوزته أجزاء من أسلحة خرطوش وأدوات تستخدم فى تصنيعها، بالإضافة إلى 1000 قرص مخدر، واعترف المتهم أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بتصنيعه الأسلحة الخرطوش وبيعها لعملائه، والأقراص المخدرة للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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