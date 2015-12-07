أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بالوراق

Google+ Print
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بالوراق ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بالوراق
ضبطت مباحث الجيزة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بمسكنه فى الوراق، وعثر بحوزته على أقراص مخدرة وأدوات تستخدم فى تصنيع الأسلحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد بتصنيع "محمود.د" عاطل للأسلحة النارية داخل مسكنه، وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة مسكنه والقبض عليه، وضبط بحوزته أجزاء من أسلحة خرطوش وأدوات تستخدم فى تصنيعها، بالإضافة إلى 1000 قرص مخدر، واعترف المتهم أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بتصنيعه الأسلحة الخرطوش وبيعها لعملائه، والأقراص المخدرة للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365