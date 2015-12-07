دمياط تحصل على 147 من إجمالى 500 فرصة عمل لمتحدى الإعاقة بالجمهورية

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه قد تمت الموافقة علي ترشيح عدد 147 من ذوى الإعاقة للتعيين من إجمالي 500 علي مستوى الجمهورية، ضمن نسبة الـ5% بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء فى 25 أكتوبر الماضى، متضمنة 31 فرصة تعيين للمؤهلات العليا، و91 للمؤهلات المتوسطة و2 أقل من المتوسط و23 دون المؤهل.

وأضاف محافظ دمياط، أنه تم إعداد الكشوف بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبناء على الدراسة التى أجراها متضمنة الضوابط الحاكمة للتعيين.

ويوجه محافظ دمياط، بأهمية مراعاة اتفاق العمل مع نوع المؤهل بالنسبة للمؤهلات العليا، وتوافق المجموعات النوعية الفنية والمكتبية بالنسبة للمؤهلات المتوسطة، وكذلك تعيين غير المؤهلات على الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة.

كما يشدد محافظ دمياط، على توزيع المرشحين للتعيين بالقرب من محال إقامتهم، وكذلك تطبيق معايير وشروط الترشيح.