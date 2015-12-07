منح مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة شهادة "الأيزو 9001" لتميز الخدمة الطبية

أكد الدكتور أحمد حجاج، مدير عام مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حصول المستشفى على شهادة الجودة "أيزو 9001" لتميز الخدمة الطبية وخاصة فى وحدات الطوارئ والكلى والرعاية المركزة وجراحة المناظير وكذلك بنك الدم ومعامل التحاليل.

وقدم الدكتور أحمد حجاج الشكر للمهندس عادل صبرى إسحاق، الراعى الرسمى لتكاليف هذه الشهادة، وأوضح مدير المستشفى أن العمل للحصول على الشهادة بدأ منذ حوالى 14 شهرًا من خلال تغيير السياسات التى تتماشى مع معايير الجودة المطلوبة ومراقبة العمل داخل المستشفى، والتأكد من قيام طاقم الأطباء والتمريض بأداء عملهم بكفاءة وتميز.

وأضاف حجاج أن فترة الإعداد للاعتماد تمت على 3 مراحل الأولى مرحلة التوثيق 6 شهور، والثانية مرحلة التطبيق على أرض الواقع واستغرقت حوالى 9 شهور، والمرحلة الأخيرة هى مرحلة الثبات على الأداء لمدة 3 شهور، حتى تم الحصول على الشهادة بفضل طاقم العمل القائم على تقديم الخدمة من أطباء وتمريض.

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