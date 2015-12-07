أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

منح مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة شهادة "الأيزو 9001" لتميز الخدمة الطبية

Google+ Print
منح مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة شهادة "الأيزو 9001" لتميز الخدمة الطبية منح مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة شهادة "الأيزو 9001" لتميز الخدمة الطبية
أكد الدكتور أحمد حجاج، مدير عام مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حصول المستشفى على شهادة الجودة "أيزو 9001" لتميز الخدمة الطبية وخاصة فى وحدات الطوارئ والكلى والرعاية المركزة وجراحة المناظير وكذلك بنك الدم ومعامل التحاليل.

وقدم الدكتور أحمد حجاج الشكر للمهندس عادل صبرى إسحاق، الراعى الرسمى لتكاليف هذه الشهادة، وأوضح مدير المستشفى أن العمل للحصول على الشهادة بدأ منذ حوالى 14 شهرًا من خلال تغيير السياسات التى تتماشى مع معايير الجودة المطلوبة ومراقبة العمل داخل المستشفى، والتأكد من قيام طاقم الأطباء والتمريض بأداء عملهم بكفاءة وتميز.

وأضاف حجاج أن فترة الإعداد للاعتماد تمت على 3 مراحل الأولى مرحلة التوثيق 6 شهور، والثانية مرحلة التطبيق على أرض الواقع واستغرقت حوالى 9 شهور، والمرحلة الأخيرة هى مرحلة الثبات على الأداء لمدة 3 شهور، حتى تم الحصول على الشهادة بفضل طاقم العمل القائم على تقديم الخدمة من أطباء وتمريض.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365