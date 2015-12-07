أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخرطوم تستضيف الأسبوع المقبل مهرجان أفرابيا للشباب العربى والأفريقى

Google+ Print
الخرطوم تستضيف الأسبوع المقبل مهرجان أفرابيا للشباب العربى والأفريقى الخرطوم تستضيف الأسبوع المقبل مهرجان أفرابيا للشباب العربى والأفريقى
تنطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم فى الثالث عشر من ديسمبر الجارى فعاليات جائزة (أفرابيا) للشباب العربى والأفريقى، بمشاركة 25 دولة عربية وأفريقية من بينها ، تحت رعاية النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح.

وأوضح عوض حسن، الأمين العام لمجلس الشباب العربى والأفريقى أن الإحتفال سيشهد تكريم عدد من الشباب الموهوبين فى مجال الثقافة والفنون والآداب والعلوم والتكنولوجيا والمبادرات التطوعية والنسوية، وقال عوض لليوم السابع " أن هذا التكريم يأتى تحفيزا وتشجيعا للشباب المبدعين فى جميع المجالات المختلفة".

وأوضح أن فعاليات الجائزة ستشهد عدد من الأنشطة المصاحبة من بينها الإحتفال باليوم العالمى للتطوع والمعرض السنوى للفنانين التشكيليين الشباب، لافتاً إلى أنه سيتم تكريم شاب مصرى متفوق فى مجال الرواية خلال مسابقة حاكم الشارقة الثقافية للشباب المصرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر