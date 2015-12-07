الخرطوم تستضيف الأسبوع المقبل مهرجان أفرابيا للشباب العربى والأفريقى

تنطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم فى الثالث عشر من ديسمبر الجارى فعاليات جائزة (أفرابيا) للشباب العربى والأفريقى، بمشاركة 25 دولة عربية وأفريقية من بينها مصر ، تحت رعاية النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح.

وأوضح عوض حسن، الأمين العام لمجلس الشباب العربى والأفريقى أن الإحتفال سيشهد تكريم عدد من الشباب الموهوبين فى مجال الثقافة والفنون والآداب والعلوم والتكنولوجيا والمبادرات التطوعية والنسوية، وقال عوض لليوم السابع " أن هذا التكريم يأتى تحفيزا وتشجيعا للشباب المبدعين فى جميع المجالات المختلفة".

وأوضح أن فعاليات الجائزة ستشهد عدد من الأنشطة المصاحبة من بينها الإحتفال باليوم العالمى للتطوع والمعرض السنوى للفنانين التشكيليين الشباب، لافتاً إلى أنه سيتم تكريم شاب مصرى متفوق فى مجال الرواية خلال مسابقة حاكم الشارقة الثقافية للشباب المصرى.

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