الجيش السورى يفرض سيطرته على 6 قرى بريفى حلب واللاذقية

أعلن مصدر عسكرى سورى أن وحدات من الجيش فرضت سيطرتها على قرى خلصة والقلعجية والحمرا وزيتان بريف حلب الجنوبى الغربى بعد القضاء على بؤر المسلحين فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله "إن وحدات أخرى من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها على قريتى عكو وبوز الخربة بريف اللاذقية الشمالى الشرقى ".

وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش دمرت مقرى قيادة للتنظيمات المسلحة، و3 سيارات، وقضت على أكثر من 25 إرهابيا فى كفر زيتا واللطامنة بريف حماة الشمالى .