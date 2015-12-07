السعودية تحذر 14 ألف دارس فى لندن من التواجد فى الأماكن المشبوهة

>حذرت الملحقية الثقافية فى السفارة السعودية فى لندن، 14 ألف طالب وطالبة سعوديين من الوجود فى الأماكن "المشبوهة"، ودعتهم إلى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى غير المعروفة.

وطالبت الملحقية الثقافية عبر تعميم وجهته إلى الطلبة ومرافقيهم بضرورة الحرص على أنفسهم، وعلى كل ما يتعلق بسلامتهم، وقالت إن "الأوضاع الأمنية فى كل مكان تستدعى الانتباه والحرص الدائم. فيما طلبت منهم اتباع التعليمات والتواصل المباشر عند الحاجة".

إلا أن مصادر فى السفارة السعودية فى بريطانيا أكدت فى تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية التى وزعت فى الرياض اليوم الاثنين عدم تسجيل أى حوادث اعتداء تعرض لها سعوديون فى لندن، لافتة إلى أن التعميم "إجراء احترازى تقوم به جميع الملحقيات والسفارات فى بلدان العالم".

ورجحت المصادر أن يكون التعميم "عائد إلى أحداث باريس، بغرض توعية الطلبة باتباع تعليمات السفارة، والتواصل معهم على مدار الساعة، ومساعدتهم فى أى طارئ، بغرض المحافظة على سلامتهم".

فيما أوضح عدد من الطلبة السعوديين فى لندن، أن التعميم "روتيني"، لافتين إلى أن جميع السفارات السعودية تقوم بتوزيع تعميمات مماثلة بعد أى أحداث تقع فى أى دولة مجاورة، مشيرين إلى أنهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، وأنهم لم يتلقوا أى تهديدات، وأن جميع الطلبة السعوديين فى المملكة المتحدة "بخير، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق".

ويعد هذا التحذير الرابع الذى تطلقه السفارات السعودية فى الخارج بعد أحداث باريس الإرهابية، والتى راح ضحيتها عدد من الأشخاص، إذ سبقتها سفارات المملكة فى ألمانيا، وهولندا، وفرنسا فى إطلاق تحذيرات مماثلة إلى المواطنين السعوديين فى تلك البلدان، تخوفاً من تعرضهم إلى مشكلات أو حوادث.

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