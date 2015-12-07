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بدء محاكمة بديع و104 آخرين بـ"أحداث عنف الإسماعيلية" والقاضى يمنع التصوير

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بدء محاكمة بديع و104 آخرين بـ"أحداث عنف الإسماعيلية" والقاضى يمنع التصوير بدء محاكمة بديع و104 آخرين بـ"أحداث عنف الإسماعيلية" والقاضى يمنع التصوير
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار سعيد عابدين المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، ومن المقرر أن يتم سماع شهود الإثبات. وتوسط محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الجلوس برفقة المتهمين داخل القفص مرتديا البدلة الحمراء لصدور أحكام قضائية ضده، وارتدى باقى المتهمين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، ومنع القاضى المصورين من تغطية الجلسة. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين . وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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