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تأجيل محاكمة بديع و104 متهمًا بأحداث "عنف الإسماعيلية" لـ 26 ديسمبر

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تأجيل محاكمة بديع و104 متهمًا بأحداث "عنف الإسماعيلية" لـ 26 ديسمبر تأجيل محاكمة بديع و104 متهمًا بأحداث "عنف الإسماعيلية" لـ 26 ديسمبر

كتب عامر مصطفى

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، نظر جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا أخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الإسماعيلية " ،26 ، و27 ، و28 ديسمبر، لسماع الشهود، ومرافعة النيابة العامة، والمدعين بالحق المدنى. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين . وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.


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