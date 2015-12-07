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ربة منزل تقتل ابنها وتلقى جثته تحت كوبرى عرابى فى الجيزة لسوء سلوكه

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ربة منزل تقتل ابنها وتلقى جثته تحت كوبرى عرابى فى الجيزة لسوء سلوكه ربة منزل تقتل ابنها وتلقى جثته تحت كوبرى عرابى فى الجيزة لسوء سلوكه
قتلت ربة منزل ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، وتخلصت من جثته أسفل كوبرى عرابى، بسبب سوء سلوكه ، وادعت اختفائه، وتم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من ربة منزل أفادت فيه باختفاء ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، حيث ادعت أنه كان يستقل "توك توك" واختفى بمنطقة روض الفرج.

وبتكثيف التحريات تبين للواء خالد شلبى نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أنه تم العثور على جثة طفل أسفل كوبرى عرابى، وكشفت التحريات أنه المختفى.

وبتضييق الخناق على والدته مقدمة البلاغ وإجراء التحريات، تبين أنها وراء قتله، وبمواجهتها اعترفت أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أمين رئيس مباحث إمبابة، أنها اعتدت عليه بالضرب حتى فارق الحياة لسوء سلوكه، ثم ألقت جثته أسفل كوبرى عرابى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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