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وزير الإسكان:لا تستر على "فاسد" وخطة بـ30 مليار جنيه للمياه والصرف الصحى

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وزير الإسكان:لا تستر على "فاسد" وخطة بـ30 مليار جنيه للمياه والصرف الصحى وزير الإسكان:لا تستر على "فاسد" وخطة بـ30 مليار جنيه للمياه والصرف الصحى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أنه سيتم عرض خطة لمياه الشرب والصرف الصحى باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، على البرلمان الجديد، ليتم تنفيذها خلال 30 شهرا فقط.

وقال الوزير، خلال تسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة سويف الجديدة، إن الخطة التي سيتم عرضها على البرلمان، بقيمة 30 مليار جنيه، تتضمن تنفيذ محطات جديدة لمياه الشرب بقيمة 8,5 مليار جنيه، والباقي بقيمة 21,5 مليار جنيه، للصرف الصحى، والتى سترفع نسبة تغطية القرى المصرية بهذه الخدمة من 15 إلى 50 ? ، بجانب خطة لإحلال وتجديد المحطات والمواسير المتهالكة.

وأشار مدبولى إلى أن الوزارة ستقدم أيضا باقي محاور مشروع الإسكان الاجتماعى، والذي كان محددا بمليون وحدة سكنية، يتم الانتهاء وتنفيذ 250 الف وحدة منها حاليا، حيث سيتم تقديم محاور جديدة، لـ 750 ألف وحدة سكنية، منها مراحل جديدة لوحدات الأولى بالرعاية، والتى سيتم تنفيذها على مستوى .

وشدد وزير الاسكان على أنه لا تستر على فساد في أى قطاع، وأي تهاون او تلاعب في مشروع يتم تحويله للنيابة العامة والجهات الرقابية فورا، وقال :" نحن كحكومة لا نريد الآن إلا خدمة البلد، حتى تنهض، وهذا يأتى بمحاربة الفساد وعدم التستر على أى فاسد".

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مصر 365

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