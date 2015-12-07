أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رحلة سيدة مشردة في الشوارع : «بيتنا اتباع»

Google+ Print
رحلة سيدة مشردة في الشوارع : «بيتنا اتباع» رحلة سيدة مشردة في الشوارع : «بيتنا اتباع»

السيدة المشردة تفترش الرصيف

كتبت – نانيس البيلي

نظرات تقطر بؤسًا وآسى توزعها على المارة من عينين غائرتين في وجه شاحب، برزت عظامه قليلاً، وبدأت تزحف عليه تجاعيد الزمن.. تفترش السيدة المجهولة التي لم يتعرف أحد على هويتها، إحدى الأرصفة بجوار كشك يقع على الناصية المواجهة للمدينة الجامعية الخاصة بفتيات جامعة القاهرة بالقرب من أحد مواقف السيارات بميدان الجيزة، تهمهم بكلمات قليلة: «بيتنا اتباع .. باعوا البيت».

ابتسامات مترددة هزيلة تطل من أسفل العينين اللذان أحاطتهما هالة من السواد، سرعان ماتختفي وتتحول إلى عبوس وونظرات ريبة بمجرد اقتراب أحد منها حتى إذا كان بغرض المساعدة وقد تتطور إلى تشنجات وانفعال، لتقول بلهجة شديدة الحدة: «إيه.. عاوزين مني إيه».

«بقالها 4 سنين هنا ومحدش يعرف عنها حاجة، بتقعد نفس القعدة دي، بتيجي من الصبح وتختفي شوية في نص اليوم وبعدين ترجع تاني بليل، وبتروح لما الميدان يفضى من الناس» هكذا بدأت «نورا» الطالبة بالفرقة الأولى بكلية السياحة والفنادق حديثها عن السيدة المجهولة، ثم تعقب: «الناس هنا عارفينها كويس والسواقين بيأكلوها ممكن سواق يجبلها ساندوتش معاه وصاحب الكشك بيديها حاجة ساقعة وعصير».

تلتقط منها أطراف الحديث سيدة ثلاثينية تدعى «سماح» تعمل موظفة بإحدى الشركات وترتاد موقف السيارات عادتًا، تقول: «بس هي نفسها عزيزة جداً مبترضاش تاخد حاجة من حد، أوقات بيبقى معاها فلوس بتشتري منها جبنة وعيش، وأوقات تانية بتاخد أكل من الناس بعد محايلة».

ترتدي السيدة الخمسينية التي لا يعرف أحد أصلها، جلباب أسود يعتليه معطف متواضع، وحجاب أبيض يلتف حول وجهها ومن تحته «قمطة» زرقاء، ويبدو أن الزمن جار عليها وأهلكتها الأيام، فثيابها نظيف ومرتب بعض الشيء بخلاف معظم «المشردين» التي تكون ملابسهم متسخة ورثة، وتقول إحدى السيدات التي تسكن منطقة فيصل: «لبسها على طول نضيف وبتغيره دايمًا لما بتحتفي في نص اليوم وترجع، تقريبًا اللي بتروح عندهم بيحموها ويغيرولها هدومها العلم عند الله».

يقول أهل المنطقة عن السيدة المجهولة إن «عقلها طار» «وجن جنونها»، ويرى البعض أن السبب قد يكون لبيع منزلهم خاصةً أنها كثيراً ماتتمتم بكلمات مثل «البيت اتباع»، بينما يرى البعض الآخر أن أولادها قد يكونوا تركوها أو أخرجوها من المنزل، ويؤكدون جميعهم أن سبب انفعالها لاقتراب أحد منها هو خشيتها من القبض عليها ووضعها في إحدى الدور الخاصة بالمشردين أو المسنين، وعن ذلك تقول إحدى السيدات: «هي بتخاف تاخدها عشان كده مبتتكلمش مع الناس، هي صحيح ناصحة ومبتروحش مع أي حد يعني ميتخافش عليها، بس قعدتها كده غلط ولازم تروح مكان يرعاها».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»