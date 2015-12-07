رحلة سيدة مشردة في الشوارع : «بيتنا اتباع»

كتبت – نانيس البيلي

نظرات تقطر بؤسًا وآسى توزعها على المارة من عينين غائرتين في وجه شاحب، برزت عظامه قليلاً، وبدأت تزحف عليه تجاعيد الزمن.. تفترش السيدة المجهولة التي لم يتعرف أحد على هويتها، إحدى الأرصفة بجوار كشك يقع على الناصية المواجهة للمدينة الجامعية الخاصة بفتيات جامعة القاهرة بالقرب من أحد مواقف السيارات بميدان الجيزة، تهمهم بكلمات قليلة: «بيتنا اتباع .. باعوا البيت».

ابتسامات مترددة هزيلة تطل من أسفل العينين اللذان أحاطتهما هالة من السواد، سرعان ماتختفي وتتحول إلى عبوس وونظرات ريبة بمجرد اقتراب أحد منها حتى إذا كان بغرض المساعدة وقد تتطور إلى تشنجات وانفعال، لتقول بلهجة شديدة الحدة: «إيه.. عاوزين مني إيه».

«بقالها 4 سنين هنا ومحدش يعرف عنها حاجة، بتقعد نفس القعدة دي، بتيجي من الصبح وتختفي شوية في نص اليوم وبعدين ترجع تاني بليل، وبتروح لما الميدان يفضى من الناس» هكذا بدأت «نورا» الطالبة بالفرقة الأولى بكلية السياحة والفنادق حديثها عن السيدة المجهولة، ثم تعقب: «الناس هنا عارفينها كويس والسواقين بيأكلوها ممكن سواق يجبلها ساندوتش معاه وصاحب الكشك بيديها حاجة ساقعة وعصير».

تلتقط منها أطراف الحديث سيدة ثلاثينية تدعى «سماح» تعمل موظفة بإحدى الشركات وترتاد موقف السيارات عادتًا، تقول: «بس هي نفسها عزيزة جداً مبترضاش تاخد حاجة من حد، أوقات بيبقى معاها فلوس بتشتري منها جبنة وعيش، وأوقات تانية بتاخد أكل من الناس بعد محايلة».

ترتدي السيدة الخمسينية التي لا يعرف أحد أصلها، جلباب أسود يعتليه معطف متواضع، وحجاب أبيض يلتف حول وجهها ومن تحته «قمطة» زرقاء، ويبدو أن الزمن جار عليها وأهلكتها الأيام، فثيابها نظيف ومرتب بعض الشيء بخلاف معظم «المشردين» التي تكون ملابسهم متسخة ورثة، وتقول إحدى السيدات التي تسكن منطقة فيصل: «لبسها على طول نضيف وبتغيره دايمًا لما بتحتفي في نص اليوم وترجع، تقريبًا اللي بتروح عندهم بيحموها ويغيرولها هدومها العلم عند الله».

يقول أهل المنطقة عن السيدة المجهولة إن «عقلها طار» «وجن جنونها»، ويرى البعض أن السبب قد يكون لبيع منزلهم خاصةً أنها كثيراً ماتتمتم بكلمات مثل «البيت اتباع»، بينما يرى البعض الآخر أن أولادها قد يكونوا تركوها أو أخرجوها من المنزل، ويؤكدون جميعهم أن سبب انفعالها لاقتراب أحد منها هو خشيتها من القبض عليها ووضعها في إحدى الدور الخاصة بالمشردين أو المسنين، وعن ذلك تقول إحدى السيدات: «هي بتخاف الحكومة تاخدها عشان كده مبتتكلمش مع الناس، هي صحيح ناصحة ومبتروحش مع أي حد يعني ميتخافش عليها، بس قعدتها كده غلط ولازم تروح مكان يرعاها».