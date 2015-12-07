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ضبط طبيب يحصل على تبرعات بزعم إنشاء مستشفى تخصصي بأسيوط

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ضبط طبيب يحصل على تبرعات بزعم إنشاء مستشفى تخصصي بأسيوط ضبط طبيب يحصل على تبرعات بزعم إنشاء مستشفى تخصصي بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط قسم الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، من القبض على طبيب بشري نصب على المواطنين، وتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها في إنشاء مستشفى تخصصي بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من إدارة مباحث الأموال العامة، يفيد بورود عدة بلاغات من المواطنين بقيام “ياسر.ع. م” (33 سنة – طبيب بشري) مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط؛ لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (2839442 مليون جنيه) اثنان مليون وثماني مائة وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وأربعون جنيها، بزعم توظيفها لهم في إنشاء مستشفى خاص بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، مقابل إعطائهم نسبة من الأرباح بنسبة من 30 إلى 40%، ورفض رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث أكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام الطبيب بتحصيل المبالغ المالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطبيب، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر محضر بذلك وجار العرض على النيابة.

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