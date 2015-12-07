صور| ختام فعاليات المؤتمر الطبي الدولي لمرضى السكر في الأقصر

اختتم المؤتمر الطبى الدولي لمرضي السكر فعالياته بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر بحضور العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر نائبًا عن المحافظ.

شارك فى المؤتمر الدكتور محمود خضري نائبًا عن وكيل وزارة الصحة، وحسان مصطفى محمد المستشار الإعلامي لإحدى الشركات الطبية الشهيرة.

تناول المؤتمر تحديد الطرق والوسائل لمواجهة مشكلة السكر باعتباره مرضًا خطيرًا والعمل على دراسة السياسات المطلقة والواجب اتباعها لمواجهة المرض وآخر المستجدات الخاصة بالمرض على مستوى العالم، ودراسة آفاق التعاون بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكر مع وزارة الصحة المصرية، لمواجهة مشكلة مرض السكر الخطيرة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تناول أيضًا عرض أحدث جهاز طبي للإكتشاف المبكر لمرض السكر، وقد رحب العميد أحمد نسيم بوجود مثل هذا الجهاز في صعيد مصر وخاصة في مدينة الأقصر والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير مثل هذا الجهاز في المسنشفيات العامة والحكومية.

أكد مصطفى، أنه تم إعطاء الفرصة لشركات الأجهزة الطبية الحاضرة بالمؤتمر لعرض الأجهزة الحديثة المستخدمة فى قياس السكر. وقام نسيم بتسليم المرضى الأكثر إحتياجًا لأجهزة قياس السكر بالمجان.