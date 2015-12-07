رجيمك حسب فصيلة دمك.. تعرف على الأطعمة الموصى بها والأكلات الممنوعة

أصحاب فصيلة الدم "O"

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أصحاب فصيلة الدم "A"

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سلط الموقع الطبى الأمريكى الشهير "webmd" الضوء على أحد أنظمة الرجيم التى تعتمد على فصيلة الدم، حيث أكد التقرير أن الأطعمة التى نتناولها تتفاعل كيميائياً مع فصيلة دمنا. وزعم أن تناول حمية غذائية مصممة خصيصا حسب فصيلة الدم سوف يساعد الجسم على هضم الطعام بكفاءة أكبر، وسيساهم أيضاً فى فقدان قدر أكبر من الوزن، والتمتع بمستويات طاقة أكبر والوقاية من الأمراض.>ونسلط الضوء الآن على الحمية الغذائية ونظام الرجيم الأمثل لكل فصيلة دم:يفضل أن يُكثر أصحاب فهذه الفصيلة من تناول بعض الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم منزوعة الدهون ولحم الطيور والأسماك والخضراوات، مع التقليل من تناول الفول والحبوب ومنتجات الألبان، وكما ينصحون بتناول المكملات الغذائية المختلفة التى تسيطر على الوزن وتمنع الإصابة بالكرش، وخاصة ً أن أصحاب هذه الفئة معرضون لاضطرابات الوزن.إذا كنت من أصحاب فصيلة الدم "A" فيجب أن تقلل من أكل اللحوم مع الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.

وكما ينصح أصحاب هذه الفصيلة بالاعتماد بشكل رئيسى على تناول الأطعمة الطازجة والعضوية، لأن جهازهم المناعى شديد الحساسية.

أصحاب فصيلة الدم "B"

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أصحاب فصيلة الدم "AB"

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يجب تجنب تناول الذرة والقمح والعدس والطماطم والفول السودانى والسمسم، وكما أن تناول الدجاج قد يسبب بعض المشاكل الصحية، فيما شجع التقرير على تناول الخضراوات الخضراء والبيض واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قليلة الدهون.يجب أن يركز هؤلاء الأشخاص على تناول الخضراوات الخضراء ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية "سى فود" وجبن حليب الصويا، وينصح بتجنب تناول مشروبات القهوة والشاى والخمور واللحوم المدخنة واللحوم المصنعة.