دراسة: "الأحماض الدهنية" و"أوميجا 3" يلعبان دورا فى اضطراب ثنائى القطب

كشفت دراسة طبية النقاب عن احتمال وجود صلة بين مستويات "أوميجا 3" و"الأحماض الدهنية" والاضطراب ثنائى القطب .

كان الباحثون قد قاموا بعقد مقارنة بين 27 شخصا يعانون من الاضطراب ثنائى القطب، ونحو 31 شخصا لا يعانون من أى اضطرابات عقلية .

وقد وجدت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من الاضطرابات ثنائية القطب لديهم مستويات منخفضة من الأوميجا 3 وبعض الأحماض الدهنية.

وشدد الباحثون على أن الأحماض الدهنية والأوميجا 3 تلعب دورا هاما فى التواصل بين خلايا المخ، حيث تعد اللاعب الرئيسى فى جهاز المناعة والالتهابات، وأوضحت الأبحاث أن الأحماض الدهنية تحول ميزان الالتهاب، والتى يعتقد أنها مهمة فى علاج اضطراب ثنائى القطب.