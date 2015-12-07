تناول مضادات الاكتئاب آمنة مع عقار "تاموكسيفين"

توصلت دراسة طبية إلى أن الناجيات من سرطان الثدى اللاتى يتناولن مضادات الاكتئاب، ويتناولن فى الوقت ذاته عقار "تاموكسيفين" المعالج للسرطان، فى خطر متزايد للعودة إلى المرض اللعين مرة أخرى.

يستخدم عقار "تاموكسيفين" للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى والحيلولة دون رجوعه مرة أخرى، إلا أنه يمكن أن تكون له أثار جانبية غير سارة، بما فى ذلك الهبات الساخنة والاكتئاب.

وأوضح معدو الدراسة، نتيجة لذلك، أن ما يقرب من 50% من 2,4 مليون من الناجيات من سرطان الثدى فى الولايات المتحدة يأخذن مضادات الاكتئاب.. مؤكدين أنه بالنظر إلى الآلاف من الناجيات من سرطان الثدى، فالصراع مع الاكتئاب واضطراب النوم وغيرها من الأثار السلبية الجانبية أثناء تناول "تاموكسيفين"، تساعد الدراسة على التخفيف من أية مخاوف للأطباء حول وصف مضادات الاكتئاب لمرضى سرطان الثدى للمساعدة فى تحسين نوعية حياتهم .