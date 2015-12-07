القبض على ربة منزل قتلت زوجها وأخفت جثته أسفل السرير بإمبابة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير بإمبابة، وكشفت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة وفرت هاربة إلى السويس.

واعترفت المتهمة بارتكابها الجريمة لرغبة زوجها القتيل فى ممارسة علاقة محرمة معها، فتم إحالتها الى النيابة للتحقيق.

كان اللواء خالد شلبى نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزه قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة صاحب محل أسفل سرير غرفة نومه بإمبابة، فكلف رجال المباحث بإجراء التحريات وضبط مرتكب الحادث.

وبإجراء التحريات، تبين للعقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن زوجة المجنى عليه "ربة منزل" وراء قتله وإخفاء جثته أسفل السرير، حيث اكتشف شقيق المجنى عليه مقتله.

وكشفت تحريات العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتهمة فرت هاربة الى محافظة السويس، وبإعداد كمين لها، تمكن المقدم محمد أمين رئيس مباحث إمبابة من ضبط المتهمة، وبمواجهتها إعترفت بقتل زوجها لرغبته ممارسة علاقة زوجية محرمة معها، مما اضطرها لدفعه فسقط واصطدم بالأرض وفارق الحياة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.