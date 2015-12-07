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"بديع" من القفص: لن يرهبنا إعدام.. ومتهم بـ"عنف الإسماعيلية": السيسى راجل تمام

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"بديع" من القفص: لن يرهبنا إعدام.. ومتهم بـ"عنف الإسماعيلية": السيسى راجل تمام "بديع" من القفص: لن يرهبنا إعدام.. ومتهم بـ"عنف الإسماعيلية": السيسى راجل تمام
ردد المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، هتافات ضد القوات المسلحة وثورة 30 يونيو، من داخل قفص الاتهام، عقب انتهاء جلسة محاكمته بأحداث عنف الإسماعيلية، قائلاً: "لن يرهبنا إعدام أو أحكام".

جاء ذلك فى الوقت الذى هتف فيه متهمان بالقضية، قائلاً: "احنا مش إخوان ومنعرفش حاجة.. افصلونا عن الناس دى". وتابع أحدهم: "السيسى راجل تمام".

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أجلت اليوم نظر القضية والمتهم فيها بديع و104 من عناصر الإخوان، إلى جلسات 26 و27 و28 من الشهر الجارى لسماع الشهود ومرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى.
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