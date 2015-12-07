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منافذ لبيع منتجات القوات المسلحة من السلع الغذائية داخل جامعة أسيوط

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منافذ لبيع منتجات القوات المسلحة من السلع الغذائية داخل جامعة أسيوط منافذ لبيع منتجات القوات المسلحة من السلع الغذائية داخل جامعة أسيوط
أعلن محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط، موافقة رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية على فتح منافذ لبيع منتجات القوات المسلحة من السلع الغذائية داخل حرم جامعة أسيوط.

وأضاف شاكر فى بيان، أن تلك الموافقة جاءت بناء على الطلب المقدم من جامعة أسيوط والتى أعربت خلاله على رغبتها فى توفير منفذ لبيع منتجات القوات المسلحة، مع استعدادها لتخصيص أماكن ملائمة لهذا الغرض والتى تتضمن المحلات رقم 6،4،3 من الدور العلوي لصالات الامتحانات أمام كلية الهندسة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأوضح شاكر أنه جارى التواصل كذلك مع جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة لتخصص منفذ ثابت وآخر متحرك لهذا الغرض، وهو ما يأتي في إطار مساعي الدولة للحد من ارتفاع الأسعار وتقديراً لجهود القوات المسلحة المبذولة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة فى شتى محافظات الجمهورية.

وأشار أمين عام جامعة اسيوط إلى أن تلك الخطوة تعكس حرص إدارة الجامعة على رعاية العاملين بها وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية لهم والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية ومعاونتهم فى مواجهة الأعباء الاقتصادية التى قد تواجههم.

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مصر 365