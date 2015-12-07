مدير أمن الغربية يجتمع بضباطه للتأكيد على حسن معاملة المواطنين

عقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية، اجتماعا مع قيادات المديرية ومساعديه وضباط إدارة المرور والمرافق بإدارة المرور الجديدة.

يأتى ذلك، فى إطار سياسة الوزارة وتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار - وزير الداخلية، بعقد اجتماعات مع الضباط والقوات للتأكيد على حسن معاملة المواطنين، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد.

خلال الاجتماع، وجه مدير الأمن الضباط بحسن معاملة المواطنين، وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة، وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

كما وجه مدير الأمن، بتكثيف تواجد رجال المرور بالشوارع والميادين للعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع سيارات الانتظار الخاطىء من الشوارع، واستنفار كافة الجهود نحو إزالة الإشغالات وضبط حركتها تنسيقا والأجهزة المحلية، وتكثيف المرور على مناطق الأسواق العشوائية والمناطق التجارية، لإزالة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة ورفع السيارات المتروكة، والعمل على إفساح الطرق والأرصفة أمام حركة مرور السيارات والمارة بالتنسيق وإدارات المرور المختصة والأجهزة المحلية، والقضاء على ظاهرة انتشار المقاهى والكافتريات بدون ترخيص بالطريق العام، وإزالتها وتحرير محاضر للمخالفين من أصحابها، وضرورة توعية قوات الشرطة على ضرورة تطبيق القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الانسانية، مما يكون له مردود إيجابى على المواطنين.

كما ناقش مدير الأمن، خلال الاجتماع، الاستعدادات الأمنية لتأمين الكنائس خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، ومنظومة العمل الأمنى ورفع معنوياتهم، مؤكدا على تعزيز دور ضباط العلاقات العامة وحقوق الإنسان في التفاعل والتواصل مع المواطنين.

وأكد مدير الأمن على المحافظة، على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، كما شدد على الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين، وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.



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