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بالصور.. العثور على ثعابين كوبرا بوحدة صحية فى كفر الشيخ للمرة الثانية

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بالصور.. العثور على ثعابين كوبرا بوحدة صحية فى كفر الشيخ للمرة الثانية بالصور.. العثور على ثعابين كوبرا بوحدة صحية فى كفر الشيخ للمرة الثانية
أكد المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم الاثنين، أن فريق أبو رواش بالجيزة عثر صباح اليوم على ثعبانين نوع الكوبرا بالوحدة الصحية بقرية البراشية طول كل منهما حوالى مـــــتر ونص، مشيراً إلى أن فريق أبو رواش قد عثروا على أحد ثعابين الكوبرا داخل الوحدة الصحية مساء أمس الأحد.

وقال عبدالستار هناك متابعة مستمرة منه، بحضور سليم أبو شريف نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس وفريق للبحث عن الثعابين من الجيزة - أبو رواش بقيادة عمرو شاهين الذين يستمرون بالبحث عن الثعابين بالوحدة الصحية بالبرايشة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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