الفيوم تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

بدأ العد التنازلي لاحتفال الفيوم بتعامد الشمس، على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، تلك الظاهرة الفلكية الفريدة التي تتكرر مرة واحدة كل عام صباح الحادى والعشرين من شهر ديسمبر.

وأشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إلى أن النجاح الذى حققته احتفالية تعامد الشمس على قصر قارون فى الأعوام السابقة، كان حافزاً على تكرار الاحتفالية هذا العام.

وأضاف أن الفعاليات سوف تبدأ مساء يوم 20 ديسمبر، بتنظيم عدد من العروض الفنية والفقرات الغنائية أمام معبد قصر قارون، كما تشمل الاحتفالية إعداد برنامج سياحي باللغتين العربية والإنجليزية، وتجهيز ملصقات وكتيبات للتعريف بالمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها الفيوم، إضافة إلى مسرح متنقل لتقديم الفقرات الفنية، وخيمة متنقلة لاستقبال الوفود العربية والأجنبية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات العامة والسفراء العرب والأجانب والإعلاميين، للمشاركة فى فعاليات هذا الحدث العالمى الذى يضاهى فى أهميته تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل بأسوان، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في الترويج السياحي للفيوم والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية.