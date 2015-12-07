أخبار عاجلة

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة" -
فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل -
فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انطلاق السيارت المحملة بالسلع الغذائية المخفضة بشوارع المحلة

Google+ Print
بالصور.. انطلاق السيارت المحملة بالسلع الغذائية المخفضة بشوارع المحلة بالصور.. انطلاق السيارت المحملة بالسلع الغذائية المخفضة بشوارع المحلة
أطلق اللواء ناصر طه أنور، رئيس مركز ومدينة المحلة فى محافظة الغربية، إشارة البدء للأسواق المتجولة داخل المدينة، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة خفض الأسعار لمواجهة جشع التجار،
>وتم تجهيز عدد من سيارات النقل ووضع عليها أنواع مختلفة من الخضر والفاكهة، وطافت السيارات شوارع المدينة للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال رئيس مدينة المحلة، إن هذه الأسواق مستمرة بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع بأسعار فى متناول الجميع، مشيرا إلى أن هذه التجربة سيتم تعميمها على مستوى المركز والمدينة وسيتم فتح أسواق ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من المعروض فى الأسواق، إلى جانب بيع اللحوم البلدية الصغيرة المذبوحة داخل المجازر بسعر 55جنيها، والتى سيتم ذبحها تحت إشراف الطب البيطرى ومباحث .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار