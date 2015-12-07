بالصور.. انطلاق السيارت المحملة بالسلع الغذائية المخفضة بشوارع المحلة

أطلق اللواء ناصر طه أنور، رئيس مركز ومدينة المحلة فى محافظة الغربية، إشارة البدء للأسواق المتجولة داخل المدينة، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة خفض الأسعار لمواجهة جشع التجار،>وتم تجهيز عدد من سيارات النقل ووضع عليها أنواع مختلفة من الخضر والفاكهة، وطافت السيارات شوارع المدينة للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال رئيس مدينة المحلة، إن هذه الأسواق مستمرة بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع بأسعار فى متناول الجميع، مشيرا إلى أن هذه التجربة سيتم تعميمها على مستوى المركز والمدينة وسيتم فتح أسواق ومنافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من المعروض فى الأسواق، إلى جانب بيع اللحوم البلدية الصغيرة المذبوحة داخل المجازر بسعر 55جنيها، والتى سيتم ذبحها تحت إشراف الطب البيطرى ومباحث التموين.



>