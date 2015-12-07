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15 جامعة تشارك في «أسبوع مواهب الجامعات» في جامعة المنوفية

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15 جامعة تشارك في «أسبوع مواهب الجامعات» في جامعة المنوفية 15 جامعة تشارك في «أسبوع مواهب الجامعات» في جامعة المنوفية

«أسبوع مواهب الجامعات»

 

تنظم إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا ملتقى الموهوبين من طلاب الجامعات المصرية، تحت عنوان «أسبوع مواهب الجامعات»، يقام الملتقى تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب.

قال عاكف عبد الرازق بدر، مدير عام رعاية الشباب، بإن الملتقى يقام لمدة خمسة أيام، في الفترة من الخامس حتى التاسع من ديسمبر الحالي، يشارك فيه 150 طالبًا وطالبة يمثلون 15 جامعة مصرية.

وأشار كمال بديوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بأن الجامعة كانت قد استكملت استعدادتها لاستقبال الوفود المشاركة في الملتقى في مجالات الشعر وغناء فردي وإنشاد ديني وشطرنج وتنس الطاولة ومسابقة القصة القصيرة و الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، يقوم بتحكيم المسابقات لجنة من أساتذة جامعة المنوفية المتخصصين في هذه المجالات، وسوف تحصل الأعمال الفائزة بالمراكز الأولى على 500 جنيه، والثانية 400، والثالثة 300 جنيه، بالإضافة إلى درع عام المهرجان للجامعة الفائزة بالمراكز الأولى في شتى المسابقات.

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