الجينز ذو الأرجل العريضة يعود للموضة، فكيف ترتدينه؟

عديدة هي صيحات الموضة التي تعود لتتجدد من موسم إلى آخر، والجينز ذو الأرجل العريضة، أو كما يسمى Flaired Jeans ،إحداها، حيث عاد وبقوة للموضة في موسم خريف وشتاء 2015-2016. بعد أن كان رائجاً منذ عدة أعوام تقريباً في تسعينيات القرن الماضي.

7 إطلالات لأناقتك خلال النهار

وتعود موضة هذا الجينز إلى أواخر حقبتيّ الستينيات والسبعينيات، ويتّسم بالخصر العالي والأرجل الضيّقة من الأعلى لتصبح أكثر اتساعاً من الأسفل.

تعددت ألوان هذا الجينز هذا الموسم، ولم تنحصر في الأزرق فحسب، بل رأينا منه الأسود، الرمادي، والأبيض.

ومن دور الأزياء التي قدمت تصاميم الجينز ذي الأرجل الواسعة: "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham، "توم فورد" Tom Ford، "سونيا ريكييل" Sonia Rykiel، "مايكل كورس" Michael Kors، "ستيلا مكارتني" Stella McCartney وغيرها…

لكن، ما هي أفضل طريقة لارتداء هذا الجينز؟!

أنصحك بتنسيق قميص من الكارو مع سترة البليزر وحذاء ذي كعب عريض لإطلالة مستوحاة من السبعينيات، أو ارتدائه مع قميص حريري وحزام رفيع وحذاء بمقدمة رفيعة وكعب عال لإطلالة رسمية، أو اختيار حذاء من دون كعب مع تيشيرت قطنية وسترة البليزر لإطلالة كاجوال ومريحة.

أياً كان خيارك، حاولي أن تدخلي هذا النوع من سراويل الجينز إلى إطلالاتك هذا الموسم لتحصلي على أناقة زمن السبعينيات وعصريته المحببة.

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