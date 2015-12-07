زيني معصميك بأجمل تصاميم الأساور الماسية!

لكل قطعة من المجوهرات أهميتها الخاصة وجماليتها الخاصة أيضاً، غير أن للأساور الماسية رونقا خاصا يضيف إلى أي اطلالة تختارينها سحرا وجمالا وفخامة لا تضاهى! وهذا الموسم كان حافلاً بأجمل تصاميم الأساور التي قدمتها لنا دور المجوهرات العريقة.

مجوهرات "شوبارد" تحف فنية فاخرة!

وقد استوحت الدور تصاميمها من أفكار مختلفة ومتنوعة حيث عاد بعضهم الى الطبيعة وجسد رموزها على أجمل الأساور مثل الحيوانات البرية، الطيور أو الورود، وبعضهم الآخر غاص في أعماق البحار ليستوحي منها أشكالا مثل نجمة البحر أو الصدف أو حتى انعكاس أشعة الشمس على المياه، وبعضهم فضل الأشكال الهندسية والزخرفات الفنية.

وبجميع الأحوال جائت التصاميم مدهشة وكأنها تحف فنية خالصة. وقد رأينا أجملها لدى "تيفاني أند كو" .Tiffany & Co في مجموعة "بلو بوك" Blue Book. كما لدى "كارتييه" Cartier في مجموعة "بانتير دو كارتييه" Panthere de Cartier، وأيضاً لدى بوشورون" Boucheron في مجموعة "دلايلا" Delilah، ولدى "بولغارى" Bulgari في مجموعة "سيربنتي" Serpenti، وغيرهم من دور المجموهرات..

لسهراتك الفاخرة أنصحك أن تتزيني بسوار ذي تصميم لافت، وخاصة في حال كنت ترتدين فستانا من دون أكمام، لتضيفي البريق والفخامة المطلوبة إلى اطلالتك وتكوني الأكثر تميزاً بين المدعوات.

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