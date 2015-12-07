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كيف تقيّمين إطلالات كيم كارداشيان خلال فترة حملها؟

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الإثنين 07-12-2015 11:34

رزقت نجمة التلفاز المثيرة للجدل كيم كارداشيان Kim Kardashian بطفلها الثاني من زوجها نجم الراب المعروف كانييه ويست Kanye West ليلة البارحة، في هذا الموضوع نستعرض معًا إطلالات كيم كارداشيان في حملها الثاني، شاهديها وقيّميها معنا.
اعتمدت كيم الألوان المحايدة في جميع إطلالاتها خلال حملها الثاني، بين الأبيض والأسود ودرجات البني والرمادي حتى يصعب علينا إيجاد أي إطلالة بألوان مخالفة. أما فيما يخص التصاميم فعلى عكس حملها الأول لم تحاول كيم إخفاء حملها بل احتفلت به بارتداء الفساتين الضيقة والبدل الملتصقة بالجسم .
صرحت كيم بأنها لا تحب منطقة أعلى الذراعين في جسمها وهذا ما يجعلها تنسق المعاطف المختلفة مع إطلالاتها مهما كان الطقس حارًا وغير مناسب لذلك، ويمكن أن نرى ذلك في العديد من صورها في الأعلى إذ لا تكاد تخلو إطلالة من معطف كبير يوضع على كتفيها، حتى أنها عمدت لإخفاء منطقة الذراعين عند ارتداء فساتين السهرات بارتداء الفساتين الموصولة برداء خلفي يغطي تلك المنطقة .
خرجت النجمة مرةً أو مرتين عن منطقة راحتها واختارت أن ترتدي تنانير جلديةً قصيرةً مع قمصان مختلفة، ويمكن أن نقول بأنها لم توفّق في ذلك، في إحدى الإطلالات اختارت تي شيرت يحمل طبعات شبابية وفي الأخرى ظهرت بقميص غريب بدا وكأنها استعارته من أحد المشرّدين.
شاهدي معنا إطلالات كيم كارداشيان في حملها الثاني، وشاركينا برأيك .

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سيدتي