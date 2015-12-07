"اليوم السابع" تفوز بجائزة أريج للصحافة الاستقصائية(تحديث)

فاز الزميلان سهام الباشا وأحمد جمال الدين بجائزة أريج للصحافة الاستقصائية لعام 2015، بعد حصولهما على المركز الثالث فى فئة الصحافة المكتوبة عن تحقيقهما الاستقصائى "ألقاب قضائية للبيع"، الذى كشف عن بيع 15 مركز تحكيم دولى شعارات قضائية وحصانات دبلوماسية وهمية مقابل مئات الجنيهات.

وقدمت أريج فى ختام ملتقاها الثامن، جوائزها على الصحفيين الذين أنجزوا التحقيقات الاستقصائية فى ثلاثة فئات المكتوبة وفئة الأفلام الطويلة وفئة الأفلام القصيرة، بحضور 300 أريجى وخبير دولى شاركوا فى ملتقى أريج السنوى.

اضافة..

>

>فيما فاز الزميل اليمنى على سالم بالجائزة الأولى "فئة المطبوع"، عن تحقيقه "اليمن مقبرة للمتسللين الأفارقة إلى السعودية "، وتم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميل سعادة عبد القادر عن تحقيقه: "القتل عبر الأثير" وزميل من سوريا نشر تحقيقه "بزنس الاختطاف"، باسم مستعار سامى شحرور.

وعن فئة جائزة الأفلام القصيرة، فقد حصل على جائزتها الزميل سامح اللبودى "مصرى" عن فيلمه "ختم النسر". وفاز الإعلاميان الفلسطينيان كريم العساكرة وباسم الرومى عن تقريرهما: "مخدّر الهايدرو.. إعدام باسم القانون"، بينما ذهبت الجائزة الثالثة إلى الإعلامى العراقى يونس البياتى عن تقريره: "كرفان".

كما نال جائزة الأفلام الطويلة الزميل اللبنانى رياض القبيسى من قناة الجديد عن تحقيقه: "العدّاد فى زمن الحنطور". وفى المركز الثانى الزميل أحمد سليمان عن تحقيقه: "أجهور الفحم.. الورد سابقا"، فيما احتل المركز الثالث الأردنيان مصعب الشوابكة وحنان خندقجى عن تقريرهما "أطفال التوحد.. فئران تجارب".

وخصّص مجلس إدارة أريج جائزتين إضافيتين هذا العام؛ الأولى عن أفضل تحقيق يكشف انتهاكات لحقوق الإنسان والثانية عن الفساد والجريمة المنظمة. ذهبت الجائزة الأولى إلى الزميلة التونسية مريم الناصرى عن عنوانها: "الثورة لم تمر من هنا"، الذى كشفت فيه استمرار التعذيب فى سجون بلادها. وحصد جائزة مكافحة الفساد تحقيق "امبراطورية آل مخلوف السرية" فى سورية معد التحقيق باسم مستعار إبراهيم صالح.

كما منحت لجنة التحكيم ثلاث شهادات تقدير خاصة لإعلاميين بذلوا جهودا فى تقصى قضايا تتصل بالمصلحة العامة والمسئولية الاجتماعية. ونال هذه الشهادات الإعلاميين المصريين أسامة الديب عن تقريره: "البهجة الممنوعة" وهمام مجاهد عن تحقيقه: "اللعب على كرسى متحرك"، والعراقى أسعد الزلزلى عن تقريره: "تجارة الشيطان".

وخصّصت أيضا شهادة تقدير لليمنى محمد كومانى لإنجازه تحقيق "شبكات تسّول تستغل أطفال صنعاء" رغم ظروف الحرب فى بلاده.

موضوعات متعلقة:

"اليوم السابع" تكشف فى تحقيق استقصائى فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية..كيف تحصل على لقب "قاضٍ" أو "دبلوماسى" فى3أيام بـ1200 جنيه؟..15 مركز تحكيم تبيع شعارات قضائية وحصانات دبلوماسية وهمية

>