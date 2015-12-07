بالصور.. الحبس سنتين لـ 120 إخوانيًا فى "أحداث عنف كفر الشيخ"

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى، بمعاقبة 120 متهماً بالحبس سنتين مع الشغل، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين فى القضية بالسجن المشدد 5 سنوات، إلى جانب معاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بالنسبة لهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى، وعضوية المستشارين رمضان الزقم وسعيد السمادونى ، وبحضور عمرو أنور ممثل النيابة، وأمانة سر وليد الأعصر.

ويحاكم المتهمون على خلفية أحداث الشغب التى اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، فى ضوء قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان ، وما دار بها من اشتباكات مع عدد من الأهالى المؤيدين لخارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو، ووقعت بعض الإصابات بين الطرفين، قبل أن يتم إحالة المتهمين للنيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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