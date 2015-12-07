سائق يهشم رأس والده بسبب خلافات مالية فى الإسكندرية

اعتدى شاب على والده بالضرب بعصا خشبية، مما أدى إلى وفاته، بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم ثان العامرية بالإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً بالعثور على جثة "جمال. ف" مصابا بجرح غائر بالرأس من الخلف داخل منزله الكائن بدائرة قسم ثان العامرية، وبسؤال شقيقه "كمال .ف " اتهم نجل المجنى عليه "بيتر .ج" 18سنة سائق مقيم بذات العنوان بالاعتداء على والده بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ماليه بينه ووالده، بإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة "عصا خشبية"، وتحرر المحضر أحوال القسم، وجار العرض على النيابة.

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