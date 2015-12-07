"أمنية تتمنوها فى 2016".. هاشتاج يتصدر التريند على "تويتر"

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج بعنوان "أمنية تتمنونها فى سنة 2016" واحتل الهاشتاج المرتبة الأولى فى قائمة الأكثر تداولاً بالتريند المصرى، وتصدر المرتبة الثانية فى التريند العالمى.

انهالت تعليقات النشطاء عبر الهاشتاج وتنوعت ما بين أمنيات شخصية يتمنون تحقيقها فى العام الجديد، وأمنيات عامة تخص العالم، وطغى على الأمنيات الشخصية الأدعية منها "اللهم إنى أسألك عاماً لا تزوره أحزان ولا أفقد فيه أحباباً، وأن يشفى كل مريض ويرزق كل شخص بالسعادة وراحة البال والصحة والعافية".

أما الأمنيات العامة التى تخص العالم فأغلبها كانت دعوات بأن يعم فى العالم الجديد السلام على كل بقاع الأرض، وغرد أحد النشطاء قائلا، "إن ينصر الله أهلنا فى سوريا وأن يعيد الأمن لإخواننا فى اليمن، وأن يفك أسر فلسطين من المحتلين، هزيمة التنظيمات الإرهابية فى كل البلدان العربية وعودة السلام للشرق الأوسط وسقوط النظام الإجرامى فى سوريا".

وتمنى عدد من المدونين عبر "الهاشتاج" أن تكون الأمة العربية أمة واحدة فى العام الجديد، داعين، "أن يعم السلام والاستقرار لدول العربية والإسلامية وينصر جيوشنا على كل عدو وتتوقف الحروب وأن يعود كل لاجئ لوطنه ويعم السلام وتبتهج قلوب المسلمين وتتحقق كل أمنياتهم بإذن الله".



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