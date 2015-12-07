إقبال ضعيف على انتخابات الدوائر المؤجلة ببني سويف

وشهدت للجان بني سويف اقبال ضعيف في ثاني أيام جولة إعادة الانتخابات البرلمانية بالدائرتين بندر والواسطى بني سويف المؤجلة التي صدرت أحكام قضائية بإلغاء نتيجة الانتخابات فيها خلال المرحلة الأولى.

تأخر فتح 7 لجان بدائرة مركز الواسطى ببني سويف وهي 113 و114 بمدرسة العبور في قرية ميدوم، ولجنة 2 بقرية صفط الغربية، و125 بقرية صفط الشرقية، ولجنة 17 بقرية الحومه، ولجان 6 و7 بقرية الهرم بسبب عدم وصول القضاة.

وشهدت الدائرة الأولى ببني سويف ومقرها مركز شرطة بني سويف تأخر فتح لجان رقم 101 و103 بقرية حاجر بني سليمان بسبب عدم وصول القضاة.

بلغت نسبة التصويت في اليوم الأول 8 % حسب تقديرات رسمية و 5 % حسب تقديرات المراقبين عقب انتهاء التصويت مساء أمس، بينما يُتَوقع أن يتزايد الإقبال اليوم بعد خروج الموظفين من أعمالهم وتحسن حالة الجو البارد الذي أثر على قرار الكثير من المواطنين الذين ينتظرون تحسن حالته للخروج للجان الاقتراع .

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في بني سويف في وقت سابق ببطلان نتائج الجولة الأولى بالدائرتين، وإلغاء انتخابات جولة الإعادة بهما، ضمن المرحلة الأولى للانتخابات بالمحافظة.

ويخوض الانتخابات ببني سويف 35 مرشح في الدائرة الأولى على ثلاثة مقاعد، بعدما تم استبعاد المرشح عمر ابو القاسم من قوائم المرشحين بناء على حكم القضاء الإداري، فيما يخوض 23 مرشحاً الانتخابات في الدائرة الثانية على مقعدين.

ويبلغ عدد من يحق لها التصويت بدائرتين بني سويف 620 ألفا و 995 ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 330 لجنة انتخابية بواقع 205 لجنة بدائرة بندر ومركز بني سويف و 125 لجنة بدائرة بندر ومركز الواسطى لاختيار 5 نواب.