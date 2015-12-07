تحرير 93 قضية تموينية فى حملة على الأسواق بأسوان والمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملة تموينية علي الأسواق، شملت كافة مراكز المحافظة، شارك فيها مندوبين عن الوحدات المحلية والصحة والتموين والإدارات المعنية، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 قضية متنوعة، منها 10 قضايا لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وضبط 3 قضايا لعدم وجود تراخيص خاصة بمزاولة النشاط.

كما تم ضبط قضيتين لعدم وجود سجل تجاري، وتحرير 4 قضايا لأصحاب محلات وعمال لعدم حملهم شهادات صحية وجاري العرض علي النيابة العامة.

وتمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 74 قضية تموينية وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة .

وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 قضايا تموينية مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية بمغاغة وأبوقرقاص، حيث تم ضبط 415 كيلوجرام من عسل النحل والسكر بدون بيانات ونقص بالوزن، بالإضافة إلى أكياس من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وفى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغير غذائية تم تحرير 2 قضية تموينية بأبوقرقاص لأصحاب محلات قطع غيار، حيث تم ضبط مجموعة متنوعة من قطع الغيار مجهولة المصدر.

وأضاف، أنه تم تحرير 69 قضية تموينية مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان عن الأسعار ـ شهادة صحية ـ عدم صلاحية بدون تراخيص ـ مخالفات مخابز، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه ، أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين .